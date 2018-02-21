Опасный обгон в Новогрудском районе попал на видео - нарушителя лишили прав

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасный обгон в Новогрудском районе попал на видео очевидца - нарушителя лишили прав, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники ГАИ установили личность водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения в Новогрудском районе. Его маневры, едва не приведшие к лобовому столкновению, зафиксировал видеорегистратор двигавшегося следом автомобиля.

"Водитель был наказан за создание аварийной обстановки и обгон на пешеходном переходе. 20 февраля было вынесено постановление о лишении лихача права управления на 1,5 года. Кроме того, ему предстоит уплатить штраф в размере Br367,5", - уточнили в ГАИ.

Это не первый факт, когда благодаря видео неравнодушных очевидцев в Гродненской области удается привлечь водителей к ответственности за грубые нарушения правил. Недавно в Гродно в объектив регистратора попали маневры кроссовера "Порше", который решил объехать стоящие на красный сигнал светофора машины по тротуару и газону. Менее суток понадобилось для установления его личности. На нарушителя составили несколько протоколов.-0-