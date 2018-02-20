20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковушки и рейсовый автобус попали в ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 7.50. Женщина 1982 года рождения ехала на "Рено Твинго" со стороны промзоны по ул. Селицкого, когда столкнулась с попутным "Рено Лагуна". От удара "Рено Твинго" отбросило на проезжую часть встречного движения, где машина столкнулась с "Ситроеном Ксара Пикассо". Тот совершил столкновение с автобусом маршрута №61, который двигался в первой полосе встречного движения.

Как проинформировали в ГАИ, в ДТП пострадала женщина - водитель автомашины "Рено Твинго", и ее сын 2012 года рождения. У обоих закрытые черепно-мозговые травмы легкой степени. Ребенок находился в детском кресле.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома