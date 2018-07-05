Оптовых распространителей психотропа задержали в Минском районе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптовых распространителей с 1,3 кг психотропа задержали в Минском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Канал поставки психотропных веществ в Беларусь пресекли сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минской области. Завершающая стадия операции была связана с поэтапным задержанием пятерых человек. Сначала 27 июня дома в Минском районе был задержан 27-летний неработающий мужчина, а 28 июня - 26-летний индивидуальный предприниматель из этого же района.

Предприниматель занимался в большей степени организацией процесса и был довольно опытным распространителем. "По словам задержанного, он начинал в начале года в качестве рядового сбытчика, затем несколько месяцев участвовал в процессе изготовления психотропов на территории соседнего государства, а около месяца назад привез в Беларусь крупную партию, успел организовать ее распространение. Сам занимался в основном организационными вопросами, его неработающий коллега специализировался непосредственно на оборудовании тайников и раскладке туда товара", - рассказал начальник УНиПТЛ УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.

В тайниках у деревень Бахметовка и Нелидовичи, а также в хозпостройке по месту жительства первого из задержанных подельники хранили с целью сбыта психотроп альфа-PVP общей массой более 1,3 кг. Впоследствии у мужчин было изъято более Br16 тыс., $10 тыс., весы, упаковочный материал, а также автомобили BMW-318 и Hyundai Tiburon. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий 29 июня в лесу у деревни Вишневка был задержан 26-летний неработающий житель Смолевичей. При себе у него было 50 г альфа-PVP. "На следующий день там же были задержаны двое минчан - 37-летний неработающий и 26-летний прораб одной из строительных организаций. На этот раз было изъято 100 г психотропа. Также возбуждены уголовные дела по поводу незаконного наркооборота", - проинформировал Олег Сильвестрович.

По имеющейся у правоохранителей информации, трое задержанных - следующее звено в цепочке сбыта. Их функция - готовить товар непосредственно торговцам, которые реализуют дозы потребителям. "Житель Смолевичей ориентировался в дальнейшем распространении на Борисов и Жодино, двое минчан - на столицу. Общение, передача партий психотропов, расчеты производились исключительно бесконтактным способом. Звенья цепи не знали друг друга в лицо", - отметил начальник управления.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются для установления всех эпизодов незаконной деятельности и участников схемы распространения.-0-