Организаторы махинаций с налогами в Минске осуждены за лжепредпринимательство

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор членам преступной группы из столицы, которая помогала предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Четыре минчанина признаны виновными по ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса. Организаторы преступной схемы ухода от уплаты налогов приговорены к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права занимать должности с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет с конфискацией имущества.

Нелегальный бизнес крупных масштабов сотрудники финансовой милиции выявили в 2016 году. Злоумышленники проводили незаконные финансовые операции (обналичивание и обезналичивание денежных средств, оформление фиктивных документов от имени подконтрольных лжепредпринимательских структур).

Услугами группы по предоставлению фиктивных сопроводительных документов пользовались различные коммерческие предприятия, которые покупали товары в России за наличный расчет. Таким образом они легализовывали свои покупки в бухгалтерском учете. При этом цена товаров существенно завышалась, что влекло занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налогов. По итогам проверок в бюджет возвращено более Br500 тыс. "сэкономленных" налогов.

В отношении должностных лиц коммерческих предприятий, которые пользовались услугами финансовых махинаторов, возбуждено семь уголовных дел по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба особо крупном размере).-0-