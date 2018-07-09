Останки солдат времен ВОВ обнаружены в Бобруйском районе

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены вблизи деревни Бояры Бобруйского района. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ), сообщает БЕЛТА.

Захоронение нашли рабочие при демонтаже старого телефонного кабеля. На место выезжала следственно-оперативная группа, в состав которой вошел эксперт Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ.

Во время осмотра найдены тубусы, где сохранился текст, благодаря которому можно точно установить личности погибших. Обнаружены также монеты 1936 года, компас, патроны, предметы обихода. Осмотр места захоронения продолжается.-0-