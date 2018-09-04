4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пара из России придумала схему нарушения белорусско-польской границы, сообщил БЕЛТА старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы Михаил Скорина.

Ночью 3 сентября сработала сигнализация одного из участков погранзаставы. После непродолжительного преследования тревожная группа с помощью служебной собаки выявила нарушителя. Им оказался житель Тульской области 1992 года рождения. Вскоре на АЗС возле пункта пропуска "Берестовица" пограничники задержали его знакомую, гражданку России 1988 года рождения.

"Как выяснилось, пара направлялась к родственникам девушки в Словакию. Однако у молодого человека не было шенгенской визы, а значит, и законных оснований для въезда в Польшу. Для решения проблемы был разработан нехитрый план: парень должен был отправиться на сопредельную территорию в обход пункта пропуска, а девушка встретить его уже на польской стороне", - рассказал Михаил Скорина. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания Гродненской погрангруппы.

В отношении молодого человека начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Его спутнице грозит более суровое наказание: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 371-1 УК (организация незаконной миграции), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.-0-