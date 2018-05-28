28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень погиб под колесами фуры в Ляховичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 27 мая на 430-м км автодороги Кричев - Слуцк - Ивацевичи Р-43. "По предварительной версии, около 2.00 водитель большегруза DAF ехал в сторону Ивацевичей и сбил несовершеннолетнего пешехода, который стоял посередине правой полосы проезжей части. В результате 17-летний парень от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Юноша не был обозначен светоотражающими элементами", - проинформировали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка. "Установлено, что компания молодых людей из трех человек отдыхала в деревне Синявка Клецкого района на дискотеке, где употребляла спиртное, после чего пешком возвращалась домой. Со слов водителя, в какой-то момент он увидел в темноте тени двух ребят. Они поочередно выпрыгивали с левой обочины на проезжую часть, а затем возвращались на обочину. Поэтому он снизил чуть скорость. А затем перевел взгляд и увидел перед собой тень поднимающегося с проезжей части третьего парня, нажал педаль тормоза, но остановить многотонную машину уже не смог. Подросток скончался на месте аварии. Друзья погибшего сразу же убежали", - рассказали в ГАИ.

Погибший - житель деревни Гайнинец Ляховичского района, учащийся одного из ПТУ города Барановичи. Он приехал на выходные к родителям. Друзей погибшего парня сотрудники милиции разыскали только утром.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-