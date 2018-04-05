5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию гашиша изъяли у продавца настольных игр в Молодечно, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали 40-летнего жителя Молодечно. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина - индивидуальный предприниматель, занимается продажей различных настольных игр. "Задержание происходило непосредственно на его рабочем месте в одном из крупных торговых центров города. При осмотре у него сначала было обнаружено два куска гашиша. Затем в тумбочке был найден сверток еще с 18 кусочками наркотика. Дома у предпринимателя было обнаружено 60 аналогичных кусков. Они были в полимерном пакете и хранились в шкафу в кармане куртки", - рассказали в УВД.

Задержанный пояснил, что наркотик хранил исключительно для собственного потребления. Но полученная правоохранителями оперативная информация говорит о другом. Сотрудники наркоконтроля продолжают разыскные действия.-0-

Фото с сайта УВД Миноблисполкома