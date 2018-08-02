2 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пассажиры перевернувшегося в Оршанском районе автобуса продолжили поездку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
В путь на резервном автобусе, прибывшем из Лиды, выехали все пассажиры - 51 человек. Два водителя пострадавшего автобуса остались ждать эвакуатора, вызванного из Риги.
Происшествие с рейсовым автобусом международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4.30 2 августа. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.
Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. После осмотра врачей их отпустили. "Участники происшествия отделались испугом и легкими ушибами", - добавил Александр Казючиц.-0-
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