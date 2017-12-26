Пенсионерка осуждена на 2 года за кражи кошельков у прихожан церквей

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении пенсионерки, жительницы Дзержинского района, за кражу кошельков у прихожан церквей, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Суд на основании ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно) назначил женщине два года лишения свободы. К этому наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору суда Московского района Минска от 29 сентября 2016 года. В целом обвиняемой назначено 2 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщали в ГУВД Мингорисполкома, пенсионерка постоянно проживает в деревне Дзержинского района. В октябре она приехала в одну из столичных церквей, чтобы получить бесплатные продукты питания. Однако в тот день их не раздавали. Увидев на полке сумку, оставленную без присмотра, женщина присела рядом и достала оттуда кошелек, после чего быстро вышла из церкви. На выходе она достала все деньги (около Br270) и выбросила кошелек в ближайшую урну. Аналогичные факты хищения личных вещей были зарегистрированы и в других церквях Минска. Ранее женщина уже отбывала наказание за аналогичные преступления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-