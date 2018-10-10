Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Логойском районе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе водитель насмерть сбил пешехода, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 9 октября около 19.30 у деревни Силичи. "Минчанин на автомобиле Renault Trafic двигался в направлении столицы и сбил 64-летнюю минчанку. Женщина пересекала проезжую часть у нерегулируемого пешеходного перехода. Она скончалась на месте ДТП", - проинформировал Сергей Чеботарев.

У пенсионерки не было световозвращающих элементов. Водитель на момент аварии был трезв и пристегнут ремнем безопасности, техосмотр у машины пройден. По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело.-0-