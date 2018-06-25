Первого зампредседателя правления Белкоопсоюза судят в Минске

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска начал рассмотрение уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает БЕЛТА.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Второму фигуранту - его доверенному лицу - вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.431 УК (дача взятки).

Уголовное дело было возбуждено по материалам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Первый зампредседателя правления Белкоопсоюза с сентября 2015 года по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил взятки на сумму более $2,4 тыс. от своего доверенного лица за принятие мер по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой. Были проведены расчеты с этой коммерческой структурой на сумму свыше Br360 тыс.-0-