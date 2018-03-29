29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсника обнаружили мертвым в минском общежитии, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

"Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 19-летнего студента одного из вузов столицы. Тело юноши без видимых признаков криминального характера обнаружено в закрытой изнутри комнате общежития по проспекту Независимости в Минске днем 24 марта 2018 года", - сказала Марина Дранькова.

О безвестном отсутствии молодого человека сообщила сотруднику учреждения девушка, которая не смогла до него дозвониться. Сосед погибшего на выходные уехал домой. Как пояснили знакомые, накануне вечером они вместе распивали спиртные напитки.

Для установления причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза. Чтобы выяснить обстоятельства, предшествующие его гибели, следователи с привлечением судебных экспертов провели осмотры, в ходе которых изъяты различные емкости, медицинские инструменты, мобильный телефон, иные предметы и следы. Устанавливается круг общения молодого человека, изучаются записи, исследуются вещества и объекты.

Погибший является уроженцем Курска Российской Федерации, учился на первом курсе.-0-