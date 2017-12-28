Пешеход ударил сотрудника ГАИ в Гомельской области

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении жителя Октябрьского района возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику милиции, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 22 декабря в горпоселке Октябрьский. Инспектор ДПС обратил внимание на мужчину, который двигался по проезжей части ул. Кирова в темное время суток, не обозначив себя световозвращающими элементами. Это является нарушением Правил дорожного движения. В ходе разбирательства по данному факту мужчина, чтобы воспрепятствовать ведению административного процесса, несколько раз ударил в лицо сотрудника ГАИ, который был при исполнении и в форме. Нарушитель причинил правоохранителю телесные повреждения.

В отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). За данное деяние мужчине может грозить до шести лет лишения свободы. К слову, в 2003 году он уже был осужден по этой же статье.-0-