Пилорама горела в Гомельском районе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на пилораме в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Пожар произошел днем 12 мая на пилораме в деревне Уза. "Когда первые подразделения МЧС прибыли к месту вызова, на площади 500 кв.м горели пиломатериалы на открытой площадке. Сильные порывы ветра создавали угрозу распространения пламени на близлежащие цеха, готовую продукцию, а также лес, - рассказали в управлении. - Пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 16 единиц техники и около 60 работников МЧС. Ликвидация осложнялось отдаленностью источников воды". До прибытия спасателей все рабочие покинули здания, пострадавших нет.

Огнем повреждено 500 кв.м отходов пиломатериалов, повреждены шиферные кровли трех кирпичных складских зданий. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС