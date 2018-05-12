В Осиповичах горела пилорама

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах произошел пожар в сушильном помещении частного унитарного производственного предприятия "Деревообработка". Такая информация размещена на сайте МЧС.

О возгорании стало известно 11 мая около 10.45. Когда спасатели прибыли на место вызова, внутри здания горели пиломатериалы. В сушильном помещении находилось около 30 куб. м пиломатериалов, огнем уничтожено шесть из них, еще 15 - повреждено. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-