В Осиповичах горела пилорама

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах произошел пожар в сушильном помещении частного унитарного производственного предприятия "Деревообработка". Такая информация размещена на сайте МЧС.
О возгорании стало известно 11 мая около 10.45. Когда спасатели прибыли на место вызова, внутри здания горели пиломатериалы. В сушильном помещении находилось около 30 куб. м пиломатериалов, огнем уничтожено шесть из них, еще 15 - повреждено. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.387 BYN
|2.384 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.004 BYN
|1.998 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.247 BYN
|3.24 BYN
|3.25 BYN