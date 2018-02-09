Пожар повредил помещение цеха ОАО "Берестейский пекарь"

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на территории РУПП "Брестхлебпром" произошел пожар, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент случился в производственном здании по ул. Смирнова 9 февраля около 5 часов утра. В цеху ОАО "Берестейский пекарь" произошло возгорание. В результате огнем повреждены 5 кв.м стеклопакета, закопчены стены и потолок на площади 15 кв.м. Технологический процесс не нарушен. Причина пожара устанавливается.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печей теплогенерирующих агрегатов и устройств. На месте происшествия работали оперативные группы Брестского ГОЧС и РОВД.-0-