Пинчанин покупал в аптеках таблетки по поддельным рецептам

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинчанин подделывал рецепты для покупки таблеток, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В аптеках Пинска сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми выявили 24 рецепта врачей на приобретение лекарственного средства. Подлинность документов вызвала у правоохранителей сомнения. Для определения, являются ли оттиски печатей на бланках подлинными, была назначена техническая экспертиза. Исследование показало, что они выполнены способом струйной печати при помощи цветного печатающего устройства.

Установлено, что рецептурные бланки в аптеки предоставлял 34-летний местный житель. При этом в документах фигурировали фамилии не менее 10 человек. Пинским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК.-0-