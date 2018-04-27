27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширят перечень запрещенных наркотических средств и психотропов, сообщил журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время по инициативе белорусских судебных экспертов подготовлены дополнения в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси, при этом учтены рекомендации Организации Объединенных Наций.

"Буквально на днях мы выявили три новых психотропа и передали все необходимые документы для их оперативного внесения в перечень запрещенных, - сказал Андрей Швед. - В частности, один из психотропов чрезвычайно опасен. Сейчас он распространяется в молодежной среде США. По нашей информации, даже первое его применение может привести к летальному исходу либо необратимым последствиям психики. Буквально сегодня-завтра он у нас будет запрещен еще до появления (на территории Беларуси. - Прим. БЕЛТА)". За последние три года больше 260 новых видов наркотических средств и психотропов по инициативе ГКСЭ внесены в перечень запрещенных.

По словам Андрея Шведа, вклад белорусских судебных экспертов в противодействие наркопреступности хорошо известен. "Мы не только оперативно проводим экспертизы, но и мониторим ситуацию и вносим в перечень запрещенных те препараты, которые еще не дошли до Беларуси", - сказал председатель ГКСЭ. С 2014 в Беларуси не было ни одного случая выявления неподконтрольного психотропного вещества или наркотического средства.

"Беларусь пока единственная страна в мире, где в течение суток решаются эти вопросы, - добавил Андрей Швед. - В некоторых других странах это серьезная проблема: долгое время фактически легально среди населения идет оборот наркотических средств, и там процедура (внесения в список запрещенных. - Прим. БЕЛТА) очень длительная".-0-