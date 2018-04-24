24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяного маршрутчика задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 6.45 сотрудниками ГАИ Партизанского района задержан водитель маршрутного такси в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он не признал, с результатом медосвидетельствования не согласился, употребление алкоголя отрицает. Микроавтобус помещен на штрафстоянку, составлен административный протокол", - проинформировали в ГАИ.

Водитель ранее три раза привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.-0-