Пьяный витебчанин ранил в трамвае подростка ножом

25 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске пьяный хулиган ранил в трамвае подростка ножом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал вечером в трамвае по маршруту №7. Вблизи дома №62 по улице М.Горького мужчина беспричинно схватил 16-летнего подростка за волосы, достал нож и ранил в левое предплечье.

Витебским городским отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство). К подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили потерпевшего и свидетелей, назначили необходимые экспертные исследования по уголовному делу.

Граждан, которые 4 мая стали свидетелями происшествия в трамвае, просят сообщить об этом по телефонам 8(0212) 46-21-97 (Витебский ГОСК), +37533 399-80-44 (оперативно-дежурная служба УСК по Витебской области, круглосуточно).-0-