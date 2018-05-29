29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель легковушки столкнулся с гужевой повозкой в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

Авария произошла 28 мая в 13.50 в д.Большие Жаберичи. "Житель Жодино в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем Audi. Он столкнулся с двигавшейся в попутном направлении гужевой повозкой под управлением местного жителя. В результате ДТП сельчанин погиб", - проинформировали в МВД.

Водитель легковушки с места происшествия скрылся, но был задержан во время плана "Перехват".-0-