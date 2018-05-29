29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель легковушки столкнулся с гужевой повозкой в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.
Авария произошла 28 мая в 13.50 в д.Большие Жаберичи. "Житель Жодино в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем Audi. Он столкнулся с двигавшейся в попутном направлении гужевой повозкой под управлением местного жителя. В результате ДТП сельчанин погиб", - проинформировали в МВД.
Водитель легковушки с места происшествия скрылся, но был задержан во время плана "Перехват".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.332 BYN
|2.341 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.009 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.211 BYN
|3.23 BYN