Пьяный водитель легковушки в Минске врезался в авто и троллейбус

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель легковушки в Минске протаранил авто и троллейбус, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района Минска Оксана Мехедко.

Авария произошла сегодня около 9.30 на ул.Острошицкой. Водитель Peugeot 207 ехал со стороны пр.Независимости и в районе ул.Острошицкой, 11 столкнулся с Honda. После ДТП мужчина продолжил движение. На перекрестке ул.Острошицкой и ул.Гинтовта при повороте направо легковушка врезалась в стоящий на красный сигнал светофора по ул.Гинтовта троллейбус.

"Транспорт только выехал из депо - в троллейбусе находились водитель и два контролера. Они и один очевидец не дали нарушителю убежать и вызвали ГАИ. Прибывший экипаж доставил водителя Peugeot на медицинское освидетельствование, результат которого - 3,4 промилле алкоголя в крови", - рассказала Оксана Мехедко.-0-