Внедорожник и грузовик столкнулись в Кореличском районе

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении внедорожника и грузовика в Кореличском районе пострадал водитель внедорожника. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 2 мая на автодороге Забердово-Рудники. По предварительной информации, водитель внедорожника УАЗ на грунтовой дороге выбрал небезопасную скорость движения.

"На закруглении дороги он не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком МАЗ", - рассказали в ГАИ.

После аварии помощь понадобилась водителю внедорожника. Его с переломами и другими травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-