30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик под Гродно, пострадали 2 человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 28 июля на автодороге Гродно-Сопоцкин. Неподалеку от деревни Ратичи "Опель" столкнулся с попутным МАЗом. От удара легковушка вылетела в кювет.

"Водитель легкового автомобиля, 1981 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии он получил множественные ушибы и переломы ребер, у пассажирки диагностирован перелом шейного отдела позвоночника", - отметили в ГАИ.

Еще одна авария произошла вечером 29 июля в Сморгонском районе. У деревни Красноозерное "Мазда" под управлением нетрезвого гражданина России оказалась за пределами проезжей части. Виновник ДТП получил ушибы и переломы.-0-