Почти 240 л спиртосодержащей жидкости и алкоголя изъяли у жителя Верхнедвинского района

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. У жителя Верхнедвинского района изъяли почти 240 л спиртосодержащей жидкости и алкоголя, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Правоохранителями Верхнедвинского района совместно с сотрудниками Полоцкого пограничного отряда в/ч 2034 вечером 9 июля около деревни Кострово была задержана автомашина "Фольксваген Шаран". Ей управлял житель района 1986 года рождения.
В авто мужчина перевозил 200 л спиртосодержащей жидкости и 77 бутылок водки объемом 0,5 л. Все это принадлежало находившемуся в машине пассажиру 1978 года рождения.
Груз изъят. Проводится проверка.-0-
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