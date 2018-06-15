Под Гомелем пьяная мать за рулем везла двоих детей и попала в аварию

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем пьяная мать везла на автомобиле двоих детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 13 июня сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ получили сообщение о ДТП в Ченках Гомельского района. Виновницей аварии стала 32-летняя водитель БМВ - мать троих детей. Женщина была с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Она везла двоих детей 6 и 9 лет, которые находились в удерживающих устройствах и, к счастью, не пострадали.

Со слов второго участника ДТП, женщина двигалась во встречном направлении прямо на его автомобиль. Мужчина пытался избежать столкновения, однако безрезультатно. Он же и вызвал госавтоинспекторов. На женщину составили четыре административных протокола. Машину поместили на штрафстоянку.

Однако на этом история горе-водительницы не закончилась. Спустя некоторое время уже в Гомеле она была задержана еще раз, но уже на автомобиле "Ниссан". Женщина снова находилась с признаками алкогольного опьянения и отказалась от медосвидетельствования. К счастью, на этот раз детей в автомобиле не было. К предыдущим протоколам добавились еще два, а иномарка также отправилась на штрафстоянку.

В итоге гомельчанке грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами. Свою вину она так и не признала. Ранее за нарушение правил дорожного движения женщина привлекалась к административной ответственности 11 раз.-0-