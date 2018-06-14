Под Гродно у мотоблока оторвался самодельный прицеп: пострадала пассажирка

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно у мотоблока на ходу оторвался самодельный прицеп: пострадала пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла неподалеку от деревни Локно Гродненского района. Пожилой мужчина решил съездить на рыбалку на озеро неподалеку.

"По его словам, добраться туда можно лишь через поле. Сам мужчина сел на сиденье мотоблока, а супругу усадил в прицеп, который сделал собственноручно", - рассказали в ГАИ. В какой-то момент прицеп отсоединился и перевернулся.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

80-летняя женщина самостоятельно подняться не смогла. На место вызвали скорую помощь. С переломом шейного позвонка пострадавшую госпитализировали.-0-