Под Гродно удар молнии поджег стог соломы

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно от удара молнии загорелся стог соломы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
О том, что возле деревни Мильковщина горит солома, сообщил очевидец. С пожаром боролись бойцы МЧС и работники агрокомбината "Скидельский". Для устройства разрыва использовались трактора предприятия. Четыре пожарных расчета на автоцистернах тушили пламя.
"Угрозы населению не возникло. На ликвидацию пожара потребовалось около двух часов", - отметили в областном управлении МЧС. От огня спасено 50 т соломы. Около 30 т сгорело. -0-
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