Под Гродно задержали четырех кубинцев при попытке перейти границу

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Четыре кубинца задержаны при попытке незаконно перейти белорусско-польскую границу под Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и пропаганды Гродненской пограничной группы.

Четверо неизвестных были задержаны в пограничной зоне неподалеку от деревни Подлабенье Гродненского района.

"Нарушителями оказались граждане Кубы. При себе у них были сменная одежда, деньги, а также мобильные телефоны, в которых заранее были проложены маршруты через границу", - сообщили в Гродненской пограничной группе. Во время разбирательства нарушители не стали скрывать намерений незаконно пересечь белорусско-польскую границу в поисках лучших условий жизни в странах Европейского союза.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В ближайшее время иностранцы будут привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения границы (им грозит штраф до 100 базовых величин (Br2450)) и депортированы из страны с запретом въезда на срок до пяти лет.-0-