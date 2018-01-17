Под Каменцем легковушка после обгона вылетела в кювет: погиб водитель

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе Toyota после обгона вылетела в кювет, погиб водитель автомобиля, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.

ДТП со смертельным исходом произошло 17 января около 16.10. По предварительной информации, водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем марки Toyota, двигался в сторону Бреста. После завершения маневра обгона, вернувшись в свою полосу движения, водитель не справился с управлением автомобиля, не учел погодные условия, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

Мужчина погиб на месте. Установлено, что он был пристегнут ремнем безопасности, на автомобиле установлен зимний тип шин. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.-0-