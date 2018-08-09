Под Пинском при спасении девушки утонул 17-летний парень

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Под Пинском, спасая девушку, утонул 17-летний парень, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городской организации ОСВОД Юрий Пичугин.

Несчастный случай произошел 8 августа около 17.00. По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала за городом на берегу Припяти. Несмотря на то, что купаться в этом месте запрещено, двое ребят развлекались прыжками с тарзанки и предложили прыгнуть находившейся с ними девушке. Вначале она отказалась, поскольку не умела плавать, но парни ее уговорили. После прыжка в воду девушка стала тонуть. Молодые люди попытались ее спасти, но сами пошли ко дну.

Находившиеся рядом отдыхающие вызвали спасателей и помогли выбраться девушке и одному парню. Работники спасательной станции достали из воды тело юноши 2001 года рождения. До прибытия скорой медицинской помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия, но вернуть парня к жизни не удалось. В 17.55 медики констатировали его смерть.

"Проблема отдыха граждан в местах, запрещенных для купания, весьма острая", - отметил собеседник. Юрий Пичугин также сообщил, что в Пинске принято решение о создании третьего городского пляжа в микрорайоне Козляковичи.

С начала года в водоемах области утонули 46 человек - на 20 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди утонувших пятеро несовершеннолетних. Спасено 29 человек.-0-