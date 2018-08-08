8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии под Скиделем дорогу засыпало отходами и тушами животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА очевидцы происшествия.
ДТП произошло в первой половине дня на трассе М6 Минск-Гродно. По предварительной информации, участниками аварии стал грузовой автомобиль и велосипедист.
При резком торможении из кузова машины на проезжую часть вылетел груз: отходы, внутренности животных и даже туши. Все это, по словам очевидцев, выглядит неприглядно и издает соответствующий запах.
Как уточнили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в аварии пострадала велосипедистка. Водитель не смог избежать наезда на пожилую женщину: с переломом ноги она госпитализирована. "Под каким углом она пересекала проезжую часть, устанавливается. По предварительной информации, делала это, не спешиваясь", - добавили в ГАИ.
Больших затруднений в движении на трассе авария не вызвала.-0-
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