8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Скиделем спасли от огня 60 т соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре на поле рядом с городом сообщила местная жительница. На место незамедлительно выехали подразделения спасателей и члены добровольной пожарной дружины местного хозяйства. Горела скирда соломы. Благодаря слаженным действиям пожар был оперативно потушен. Огнем уничтожено 3 т соломы, спасено - 60 т.
Возможная причина пожара - поджог. Виновное лицо устанавливается.-0-
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