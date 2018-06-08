8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Скиделем спасли от огня 60 т соломы, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре на поле рядом с городом сообщила местная жительница. На место незамедлительно выехали подразделения спасателей и члены добровольной пожарной дружины местного хозяйства. Горела скирда соломы. Благодаря слаженным действиям пожар был оперативно потушен. Огнем уничтожено 3 т соломы, спасено - 60 т.

Возможная причина пожара - поджог. Виновное лицо устанавливается.-0-