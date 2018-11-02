2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом тракторист спас водителя и пассажиров вылетевшей в канаву легковушки, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 29 октября неподалеку от деревни Тушевичи. "Форд" вылетел с дороги и опрокинулся в канаву с водой. В машине, заполнявшейся водой, заблокированными оказали пятеро молодых людей.

"В это время мимо на тракторе проезжал местный житель Николай Есемчик. Оценив ситуацию, мужчина принялся действовать. С использованием гидравлического ковша он приподнял автомобиль, в это время подоспевший на помощь второй местный житель разбил заднее стекло автомобиля, через которое водитель и пассажиры благополучно выбрались из салона автомобиля", - рассказали в ГАИ. Никто из участников серьезных травм не получил.

Молодые люди поспешно скрылись с места происшествия. Впрочем, сотрудниками ГАИ были установлены личности всех участников ДТП.

"Как оказалось, за рулем машины находился несовершеннолетний житель Брестской области. Месяц назад он купил машину, но водительского удостоверения не имел. На гравийной дороге он не справился с управлением, съехал в кювет. От более тяжелых последствий водителя и пассажиров спасло то, что машина оказалась в воде, что смягчило удар", - рассказали в ГАИ. Однако, именно вода в канаве могла их и погубить.

В отношении водителя в итоге было составлено шесть протоколов.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома