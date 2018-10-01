Под Воложином погиб мотоциклист

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У деревни Минти под Воложином во время движения опрокинулся мотоцикл, водитель погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Вечером 30 сентября житель агрогородка Олехновичи Молодечненского района ехал на мотоцикле с пассажиркой. Около 22.00 мужчина не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Водитель погиб, а ехавшая с ним жительница Витебска помещена в больницу.-0-