Под Воложином погиб мотоциклист

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У деревни Минти под Воложином во время движения опрокинулся мотоцикл, водитель погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Вечером 30 сентября житель агрогородка Олехновичи Молодечненского района ехал на мотоцикле с пассажиркой. Около 22.00 мужчина не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Водитель погиб, а ехавшая с ним жительница Витебска помещена в больницу.-0-
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