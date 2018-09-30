В Витебске мотоцикл во дворе сбил маму с ребенком

30 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске мотоцикл после заноса сбил маму с ребенком, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 30 сентября около 16.30. Водитель мотоцикла двигался на нем по дворовой территории, в какой-то момент его занесло, и мужчина не справился с управлением транспорта. Мотоцикл упал на бок и около 5 м протащил водителя по дороге. После чего он сбил маму с ребенком в коляске. В результате ДТП у женщины сломана нога, 9-месячный малыш не пострадал. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По словам водителя, его занесло на листве. Мужчина был трезв.

По факту аварии проводится проверка.-0-