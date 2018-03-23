Подросток погиб под колесами поезда в Дрогичинском районе

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе под колесами поезда погиб 15-летний юноша, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел сегодня утром. Около 9.15 в Дрогичинский РОВД поступил звонок от диспетчера скорой помощи. Он сообщил, что дизель-поезд сообщением Брест-Лунинец сбил подростка 2002 года рождения. Юноша получил несовместимые с жизнью травмы.

На место выбывала следственно-оперативная группа. Со слов очевидцев, парень сам бросился под поезд. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как стало известно, через месяц парню должно было исполниться 16 лет.-0-