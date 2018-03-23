Подросток погиб под колесами поезда в Дрогичинском районе

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе под колесами поезда погиб 15-летний юноша, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел сегодня утром. Около 9.15 в Дрогичинский РОВД поступил звонок от диспетчера скорой помощи. Он сообщил, что дизель-поезд сообщением Брест-Лунинец сбил подростка 2002 года рождения. Юноша получил несовместимые с жизнью травмы.
На место выбывала следственно-оперативная группа. Со слов очевидцев, парень сам бросился под поезд. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Как стало известно, через месяц парню должно было исполниться 16 лет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4028 BYN
|2.399 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9487 BYN
|1.947 BYN
|1.95 BYN
|RUB
|3.4127 BYN
|3.407 BYN
|3.418 BYN