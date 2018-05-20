20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники изъяли у жителя Бреста более 13 кг серебра, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной пограничной группе им.Ф.Э.Дзержинского.
В пункте пропуска "Мокраны" 19 мая пограничники с сотрудниками ОБЭП ОВД администрации Ленинского района г.Бреста обнаружили пластины из металла серого цвета (предположительно серебро) общей массой 13,6 кг, в микроавтобусе, следовавшем на выезд из Беларуси по "зеленому" коридору. Управлял автомобилем житель города Бреста 1968 года рождения.
Предметы административно-таможенного правонарушения изъяты сотрудниками Брестской таможни и направлены на экспертизу. Предварительная сумма оценки устанавливается.-0-
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