Похититель ядохимикатов со склада предприятия в Каменецком районе осужден на 5 лет колонии

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Каменецкого района огласили приговор по факту хищения крупной партии ядохимикатов со склада сельскохозяйственного предприятия, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее судимый за кражу гражданин России 1994 года рождения. Преступление было совершено в ночь с 30 на 31 мая 2017 года. Злоумышленник перепилил металлическую решетку оконного проема и проник в здание складского помещения одного из сельхозпредприятий Каменецкого района. Оттуда он вынес средства защиты растений общей стоимостью свыше Br43 тыс. Затем, используя припаркованный вблизи здания легковой автомобиль, молодой человек вывез похищенное имущество за территорию предприятия и спрятал его в придорожной канаве. В последующем ядохимикаты он продал жителю Брестского района за Br7 тыс.

В ходе расследования часть похищенного имущества была изъята сотрудниками милиции и возвращена предприятию.

Суд Каменецкого района признал россиянина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК Беларуси. В соответствии с позицией гособвинителя мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также с него будет взыскана сумма ущерба, причиненного предприятию.

Мера пресечения осужденному в виде заключения под стражу оставлена прежней до вступления приговора в законную силу.-0-