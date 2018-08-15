15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Получивший ожоги на АЗС в Бресте рабочий умер в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 3 июля. На одной из АЗС города во время заправки автомобиля дизельным топливом произошло возгорание, травмы получил 43-летний рабочий. Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами примерно 30% поверхности тела. Больше месяца врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена взрывотехническая экспертиза. Эксперты установят также точную причину смерти мужчины.-0-