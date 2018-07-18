К гибели двух рабочих в Василевичах привело отклонение от проекта при строительстве

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о гибели в Василевичах Речицкого района двух рабочих, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По материалам дела, в ноябре 2016 года в Василевичах работники Мозырского участка филиала "СМУ Гомельэнергострой" проводили строительно-монтажные работы на объекте филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго" - здании монтерского пункта. Бывший заместитель директора по производству филиала "СМУ Гомельэнергострой" самовольно, без разработки проектной документации и согласования составил план по усилению фундамента здания. Находясь на объекте, он отдал заведомо незаконное распоряжение мастеру участка приступить к укреплению фундамента, не предусмотренному проектом. "В свою очередь начальник участка, узнав о сложившейся ситуации, не предпринял мер по недопущению мастера к работам, не отвечающим строительным нормам и правилам охраны труда", - добавила официальный представитель.

В итоге бригада рабочих под руководством мастера вырыла вдоль здания траншеи. При извлечении грунта из-под фундамента произошло обрушение стен и фундамента. Под завалами оказались двое рабочих 1958 и 1967 годов рождения, которые от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

"Расследованием установлено, что по ремонтируемому объекту имеется техническое заключение УП "Гомельское агентство по строительству и инвестициям", согласно которому состояние фундамента здания неудовлетворительное, капитальный ремонт и модернизация сооружения технически и экономически нецелесообразны", - отметила Мария Кривоногова. При обсуждении между заказчиком и представителем строительно-монтажного управления (бывшим заместителем директора по производству) работ, подлежащих выполнению по причине нахождения фундамента в аварийном состоянии, возник вопрос о необходимости его усиления. Однако он остался не согласован.

По уголовному делу были изучены и проанализированы изъятые проектно-сметная документация по строительному объекту, документы по охране труда и технике безопасности. Проведены допросы и очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования, проведенного областным управлением Департамента государственной инспекции труда.

На основании собранных доказательств бывшему заместителю директора по производству филиала "СМУ Гомельэнергострой" и бывшему начальнику Мозырского участка СМУ предъявлено обвинение по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса Беларуси. Уголовное преследование в отношении мастера строительно-монтажного управления прекращено в связи с его смертью.

Дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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