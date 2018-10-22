Посольство Беларуси в России подтвердило гибель белоруса при взрыве на заводе в Ленинградской области

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России подтвердили корреспонденту БЕЛТА гибель гражданина Беларуси при произошедшем 19 октября взрыве на пиротехническом заводе в городе Гатчине Ленинградской области.

"Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области официально уведомило посольство о гибели гражданина Беларуси 1985 года рождения в результате взрыва на заводе "Авангард", - отметили в пресс-службе диппредставительства.

Следственные органы также уведомили посольство о расследовании уголовного дела по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасном объекте АО "Гатчинский завод "Авангард". "В ходе предварительного следствия один из погибших опознан как гражданин Республики Беларусь 1985 года рождения", - проинформировали в посольстве.

Отделение посольства в Санкт-Петербурге оказывает родственникам погибшего необходимое содействие, добавили в пресс-службе.

В результате взрыва на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели "Авангард" погибли четыре человека, семь получили травмы. Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области проводится расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По этому делу следователи предъявили обвинение главному инженеру завода, который, по мнению следствия, допустил к производству в цех для пиротехнических изделий третьего класса несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. В результате были нарушены технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв. Суд счел доводы следствия убедительными и удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

"По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка всем контролирующим органам. Расследование по делу продолжается", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.-0-