Пострадавших в ДТП белорусов из Псковской области в Санкт-Петербург доставят другим автобусом

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с пострадавшими в ДТП в Псковской области белорусами, которые не нуждаются в госпитализации, отправится в Санкт-Петербург в ближайшее время. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
По информации телеканала, предоставленной посольством Беларуси в России, губернатор Псковской области дал распоряжение выделить белорусам новый автобус, который в ближайшее время доставит их в пункт назначения.
Как сообщалось, авария произошла сегодня в 4.35 в Струго-Красненском районе Псковской области. Столкнулись туристический автобус, принадлежащий белорусской компании "Евротранс" и следовавший из Беларуси в Санкт-Петербург, а также легковой автомобиль, водитель которого уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В итоге автобус перевернулся. В нем находились 50 человек - все граждане Беларуси, в том числе 11 детей, в легковом автомобиле - два россиянина.
В больницах Пскова остаются 11 человек. Как отметил второй секретарь консульского отдела посольства Беларуси в России Александр Бобрович, состояние их здоровья оценивается как средней тяжести. В основном это сотрясения и ушибы. Посольство находится в постоянном контакте с представителями главного управления МЧС по Псковской области и отслеживает ситуацию по состоянию здоровья граждан, находящихся в учреждениях здравоохранения этого региона.
Пассажиры автобуса, которым не потребовалась медицинская помощь, были временно размещены в Струго-Красненской средней школе, а часть самостоятельно отправилась в Санкт-Петербург.-0-
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