23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус из Беларуси попал в аварию в Псковской области, передают информационные агентства.

Автобус, в котором находилось 50 человек, среди них 11 детей, столкнулся с легковушкой. Обстоятельства ДТП уточняются.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России, погибших в ДТП нет. Дипмиссия отслеживает ситуацию. Дипломаты находятся в контакте с региональными экстренными службами.-0-