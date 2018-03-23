23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус из Беларуси попал в аварию в Псковской области, передают информационные агентства.
Автобус, в котором находилось 50 человек, среди них 11 детей, столкнулся с легковушкой. Обстоятельства ДТП уточняются.
Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России, погибших в ДТП нет. Дипмиссия отслеживает ситуацию. Дипломаты находятся в контакте с региональными экстренными службами.-0-
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