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Потерявшуюся в Дрогичинском районе пенсионерку нашли спустя 11 дней

Происшествия 24.08.2018 | 11:56
Фото из архива
Фото из архива

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Потерявшуюся в Дрогичинском районе пенсионерку нашли спустя 11 дней, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Жительницу деревни Заклетенье 1947 года рождения разыскивали с 12 августа. По словам родственников, в этот день пенсионерка ушла в лес за грибами и домой не вернулась. Вечером 23 августа ее обнаружил местный грибник. Обессилевшая женщина лежала на опушке леса у кукурузного поля. У нее было сильное обезвоживание организма. Сельчанин вызвал сотрудников милиции, спасателей, медиков. Пенсионерку доставили в Дрогичинскую центральную районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

"Женщина пояснила, что зашла в кукурузное поле и потеряла ориентацию. Нашли ее примерно в 20 км от дома и 5 км от ближайшего населенного пункта", - дополнил Сергей Дученко. По его словам, угрозы жизни пенсионерки нет.-0-

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Теги
Брестская область, Дрогичин, пропавший без вести
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