Повредивший ради страховки свой "Бентли" брестчанин предстанет перед судом

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратурой Брестской области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра, завладевшего обманным путем деньгами по страховой выплате за повреждение своего автомобиля "Бентли Континенталь", сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Павел Прокопович.

В 2015 году 33-летний предприниматель из Бреста сообщил в правоохранительные органы о повреждении его автомобиля "Бентли Континенталь" неустановленным лицом. Филиал по Брестской области "Белгосстраха" выплатил "потерпевшему" более Br49,2 тыс. Афера была вскрыта в ходе предварительного следствия, проведенного УСК по Брестской области. Было установлено, что брестчанин инсценировал преступление: сам умышленно повредил транспортное средство с целью незаконного получения страхового возмещения.

Также в 2013-2015 годах мужчина обманным путем, злоупотребляя доверием двух своих знакомых (также жителей Бреста), под различными предлогами, в том числе подстрекая к передаче взяток для решения вопросов в их интересах, завладел деньгами в суммах $40 тыс. и Br31,7 тыс.

Кроме того, во время обыска по месту жительства предпринимателя было обнаружено и изъято устройство в форме автоматической ручки, имеющее в своей конструкции элементы огнестрельного оружия. Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, приспособление является ручным однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием. "Стреляющая ручка" изготовлена самодельным способом с использованием заводского оборудования и пригодна для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество), ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 (подстрекательство к даче взятки), ч.2 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления, из корыстных побуждений), ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия) УК. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.-0-