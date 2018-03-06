Пожар на БМЗ повредил более 30 тыс.м изоляции электрокабеля

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара на Белорусском металлургическом заводе повреждено более 30 тыс. погонных метров изоляции электрического кабеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло на предприятии вечером 5 марта в кабельном тоннеле. По прибытии к месту вызова в 20.40 спасателями обнаружено сильное задымление. В результате пожара повреждено 30 600 погонных метров изоляции электрических кабелей.

Пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Глава Минпрома выехал на БМЗ для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания "Министр сегодня утром выехал на БМЗ для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии", - сказал Владимир Подоляк.

БМЗ разрабатывает пошаговый план по устранению последствий возгорания "Стоит отметить, что возгорание случилось в преддверии плановой остановки сталеплавильного производства. Она была предусмотрена с 7 по 14 марта для проведения работ в рамках проекта "Увеличение производительности участка внепечной обработки стали", - пояснили на предприятии.

Как сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусского металлургического завода Александр Олесик, из-за пожара временно приостановили работу три цеха: электросталеплавильный цех №1, сортопрокатный цех №1 и копровый цех.-0-