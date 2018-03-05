5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле женщина и ее трехлетняя дочь госпитализированы после пожара, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома поступило спасателям 4 марта в 23.56. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Хозяйка вместе с ребенком в этот момент находились на лестничной клетке.
После осмотра медиками женщина и ее трехлетняя дочь с диагнозом "отравление продуктами горения" были доставлены в больницу.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены в квартире. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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