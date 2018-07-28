28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на кабельной линии Березовской ГРЭС в городе Белоозерске, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на территории Березовской ГРЭС поступил спасателям 27 июля в 22.22. "Загорелась кабельная линия электропередачи на открытой эстакаде (металлический каркас на железобетонных опорах, высота 5 м) между открытыми распределительными устройствами 330 кВ и 110 кВ. В результате огнем повреждены 35 м изоляции электрических кабелей в лотке. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - пробой кабельной муфты", - проинформировали в управлении.

На энергоснабжение потребителей данный инцидент не повлиял.-0-